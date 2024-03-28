Оборонная тактика ВСУ стала более гибкой, - немецкий генерал

Текущая ситуация на фронте в Украине достаточно напряженная. Однако украинские силы демонстрируют "устойчивую и стабильную оборону".

Об этом заявил координатор военной помощи Украине в минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Он отметил, что российские оккупационные войска перехватили инициативу на суше и в воздухе, однако украинские силы демонстрируют "устойчивую и стабильную оборону".

В то же время Фрейдинг отметил, что в последние недели и месяцы оборонная тактика ВСУ стала более гибкой, оборона ведется более подвижно.

"Это означает, что украинская армия готова уступать в ограниченном масштабе определенное пространство, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне", - пояснил он.

При этом, как считает немецкий генерал, ВСУ держат ситуацию под контролем даже во время отхода, который осуществляется очень упорядоченно.