Оборонная тактика ВСУ стала более гибкой, - немецкий генерал
Текущая ситуация на фронте в Украине достаточно напряженная. Однако украинские силы демонстрируют "устойчивую и стабильную оборону".
Об этом заявил координатор военной помощи Украине в минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Он отметил, что российские оккупационные войска перехватили инициативу на суше и в воздухе, однако украинские силы демонстрируют "устойчивую и стабильную оборону".
В то же время Фрейдинг отметил, что в последние недели и месяцы оборонная тактика ВСУ стала более гибкой, оборона ведется более подвижно.
"Это означает, что украинская армия готова уступать в ограниченном масштабе определенное пространство, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне", - пояснил он.
При этом, как считает немецкий генерал, ВСУ держат ситуацию под контролем даже во время отхода, который осуществляется очень упорядоченно.
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), российские войска наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от черты города Часов Яр (к западу от Бахмута).
В Украине на фронте в течение суток произошло 60 боевых столкновений. Ракетные войска ударили по 2 районам сосредоточения личного состава противника. Следует отметить, что потери России в войне в Украине на утро четверга 28 марта составляют 780 оккупантов.
Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 439 970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 56 автомобилей и 32 артсистемы.
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