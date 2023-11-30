Оборонна стратегія ЄС має включати Україну, - глава Єврокомісії

"Наша стратегія може бути повною тільки в тому випадку, якщо вона також враховуватиме потреби України та її промисловий потенціал", - сказала фон дер Ляєн у своєму виступі на щорічній конференції Європейського оборонного агентства.

Фон дер Ляєн заявила, що Україна має бути інтегрована до оборонних програм ЄС, щоб допомогти задовольнити її потреби у війні проти російського вторгнення.

"Першим кроком для досягнення цієї мети є залучення України до процесу консультацій щодо промислової стратегії. Це має призвести до інтеграції України до деяких наших оборонних програм, за потреби за згодою Європейського парламенту та Євроради", - сказала вона.

Програма ЄС

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія планує запропонувати свою європейську програму оборонної промисловості на початку наступного року, в рамках якої також будуть розглянуті способи фінансування галузі.

У рамках цього Єврокомісія спробує зрозуміти, як вона може досягти визнання вкладу оборонної промисловості у безпеку Європи стійкими фінансовими інвесторами, сказала вона.

Оборонна промисловість ЄС у наступному році досягне мети щодо збільшення виробничих потужностей з виробництва боєприпасів до 1 млн на рік, додав фон дер Ляйєн. Ця мета не пов'язана з планом ЄС щодо постачання Україні 1 млн артилерійських снарядів та ракет протягом року – мети, яку, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та інших офіційних осіб, блок навряд чи досягне.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель закликав до створення оборонного союзу, наголосивши на необхідності як продовжувати підтримувати Україну, так і забезпечувати власну безпеку Європи.

Відзначивши безпрецедентну допомогу Європи Україні, Мішель наголосив, що необхідно зробити ще більше.

"Ми всі знаємо, що нам потрібно робити більше - більше ракет, більше боєприпасів, більше систем протиповітряної оборони та швидше. І це обов'язок - обов'язок перед українським народом, але також і перед нашими громадянами", - сказав він.