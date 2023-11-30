Більше ракет, боєприпасів та ППО для України та ЄС: Мішель назвав цілі Європи

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав до створення оборонного союзу, наголосивши на необхідності як продовжувати підтримувати Україну, так і забезпечувати власну безпеку Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Відзначивши безпрецедентну допомогу Європи Україні, Мішель наголосив, що необхідно зробити ще більше.

"Ми всі знаємо, що нам потрібно робити більше - більше ракет, більше боєприпасів, більше систем протиповітряної оборони і швидше. І це обов'язок - обов'язок перед українським народом, але також і перед нашими громадянами. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе, і наша триваюча сильна військова підтримка також надсилає сигнал нашим партнерам, особливо нашим американським союзникам - чіткий сигнал про те, що ми ставимося до своєї безпеки серйозніше, ніж будь-коли", - сказав глава Євроради.

Виступаючи на конференції з оборони, Мішель заявив, що "настав час створити справжній оборонний союз у поєднанні зі справжнім єдиним оборонним ринком".

Він додав, що Європа має зосередитися на двох цілях: "По-перше, наша підтримка - наша залізна військова підтримка народу України, тому що безпека України - це наша безпека, це вся наша безпека. І по-друге, я ще раз повторюю, ми повинні зробити нашу оборону - нашу європейську оборону - сильнішою зараз, завтра і в майбутньому".

Мішель також закликав до більш ефективної координації європейських оборонних витрат, а також до підвищення ролі Європейського оборонного агентства та збільшення фінансування оборонної промисловості.

Постачання снарядів Україні

Відповідно до планів, викладених у березні цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські снаряди протягом 12-місячного періоду спочатку шляхом використання існуючих запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення виробничих.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Європейський Союз наразі поставив Україні близько 300 тисяч із обіцяного ним мільйона снарядів.

Кулеба також заявив, що Європейському Союзу та НАТО необхідно співпрацювати у питанні виробництва озброєння, щоб задовольнити потреби України.

Глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що країни-члени НАТО повинні переконати компанії з виробництва озброєння збільшити обсяги випуску своєї продукції для задоволення потреб України протягом щонайменше найближчих двох років.