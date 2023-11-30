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Оборонная стратегия ЕС должна включать Украину, - глава Еврокомиссии

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз должен принять во внимание военные потребности Украины при определении будущей стратегии европейской оборонной промышленности.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наша стратегия может быть полной только в том случае, если она также будет учитывать потребности Украины и ее промышленный потенциал", - сказала фон дер Ляйен в своем выступлении на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

Фон дер Ляйен заявила, что Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС, чтобы помочь удовлетворить ее потребности в войне против российского вторжения.

"Первым шагом для достижения этой цели является вовлечение Украины в процесс консультаций по промышленной стратегии. Это должно привести к интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ, при необходимости с согласия Европейского парламента и Евросовета", - сказала она.

Программа ЕС

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия планирует предложить свою европейскую программу оборонной промышленности в начале следующего года, в рамках которой также будут рассмотрены способы финансирования отрасли.

В рамках этого Еврокомиссия попытается понять, как она может добиться признания вклада оборонной промышленности в безопасность Европы устойчивыми финансовыми инвесторами, сказала она.

Оборонная промышленность ЕС в следующем году достигнет цели по увеличению производственных мощностей по производству боеприпасов до 1 млн в год, добавил фон дер Ляйен. Эта цель не связана с планом ЕС по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов и ракет в течение года - цели, которую, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса и других официальных лиц, блок вряд ли достигнет.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель призвал к созданию оборонного союза, подчеркнув необходимость как продолжать поддерживать Украину, так и обеспечивать собственную безопасность Европы.

Отметив беспрецедентную помощь Европы Украине, Мишель подчеркнул, что необходимо сделать еще больше.

"Мы все знаем, что нам нужно делать больше - больше ракет, больше боеприпасов, больше систем противовоздушной обороны и быстрее. И это обязанность - обязанность перед украинским народом, но также и перед нашими гражданами", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейскому Союзу и НАТО необходимо сотрудничать в вопросе производства вооружения, чтобы удовлетворить потребности Украины.

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