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Кулеба про постачання зброї для ЗСУ: ЄС і НАТО мають співпрацювати для задоволення потреб

Середа 29 листопада 2023 17:17
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Кулеба про постачання зброї для ЗСУ: ЄС і НАТО мають співпрацювати для задоволення потреб Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Європейському Союзу та НАТО необхідно співпрацювати у питанні виробництва озброєння для того, щоб задовольнити потреби України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив журналістам у Брюсселі.

За його словами, Україна вже говорила про таку необхідність співпраці та розвитку оборонно-промислового комплексу країн ЄС і НАТО як цілісного механізму.

"Тобто це дуже важливо, тому що жодна країна сама по собі якщо буде працювати лише зі своїми оборонними індустріями, не здатна задовольнити потреби України або власної держави у зброї й снарядах. Для того, щоб вирішити цю проблему НАТО і ЄС повинні дивитися на свої оборонні індустрії як на цілісний комплекс. прибрали всі непотрібні регуляторні обмеження, мали спільну політику підтримку приватного бізнесу", - сказав Кулеба.

Міністр заявив, що сьогодні вперше почув, що те про що так довго говорила й закликала Україна - зрезонувало. Він зауважив, що представники НАТО та ЄС вже говорять не лише про те, що вони будуть підтримувати свої оборонні компанії, а про те, що треба дійсно створювати систему. Тому що цілісна система оборонно-промислового комплексу здатна задовольнити потреби цієї війни.

"Як правильно сказав Девід Кемерон, коментуючи питання оборонних індустрій, після цього засідання нам потрібно перетворити політичну волю в конкретні дії. І це реально сьогодні пролунало від фактично кожного міністра" - підкреслив він.

"Втома від війни в Україні"

Нагадаємо, нещодавно російські пранкери змогли додзвонитися до прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні. Вона поскаржилася їм, що у країнах Заходу є втома від війни Росії проти України.

Вона додавала, що конфлікт може затягтися на довгі роки, оскільки контрнаступ українських захисників нібито йде не так, як очікувалося.

Водночас радник керівника ОП Михайло Подоляк розкритикував західні ЗМІ, які продовжують запускати в програму сюжети про втому від війни.

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