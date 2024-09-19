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Оборонець збірної України дебютував у МЛС: провів увесь матч і зупинив гранда

Лос-Анджелес, Четвер 19 вересня 2024 13:26
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Оборонець збірної України дебютував у МЛС: провів увесь матч і зупинив гранда Фото: Олександр Сваток (instagram.com/austinfc)
Автор: Андрій Костенко

Захисник збірної України Олександр Сваток зіграв перший матч за "Остін" у північноамериканській Major League Soccer (MLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

МЛС, Західна конференція, регулярний чемпіонат

"Лос-Анджелес" – "Остін" – 1:1

Голи: Мартінес, 63 – Обріан, 45+2

Команда українця на виїзді зіграла внічию з "Лос-Анджелесом" (1:1), у складі якого виступає знаменитий француз Олів'є Жиру. Сваток вийшов у стартовому складі і відіграв повний матч.

Український оборонець підписав угоду з американським клубом ще під час Євро-2024. Офіційна презентація Сватка відбулася наприкінці липня, але дебютного матчу довелося почекати. У шести попередніх іграх він потрапляв до заявки "Остіна", проте спостерігав за діями своїх партнерів з лави запасних.

29-річний Сваток – третій українець, який зараз виступає у МЛС. Компанію йому складають Сергій Кривцов, який разом з Ліонелем Мессі грає за "Інтер" із Маямі та Євген Чеберко, який захищає кольори "Коламбус Крю".

"Інтер" та "Коламбус" грають у Східній конференції, де сперечаються за лідерство. Наразі команда Кривцова впевнено лідирує, а колектив Чеберка – посідає третю сходинку у таблиці, відстаючи на 10 пунктів. "Остін" Сватка – виступає у Західній конференції, де поки йде лише 10-м.

Хто такий Олександр Сваток

Вихованець дніпропетровського футболу. На батьківщині виступав за команди рідного міста та за луганську "Зорю".

Рік пограв за кордоном – у складі хорватського "Хайдука". Провів 7 матчів за збірну України. Був включений у заявку "синьо-жовтих" на Євро-2024, де зіграв у одному матчі – з бельгійцями.

Transfermarkt оцінює його на 2 млн євро. "Остін" віддав за центрбека орієнтовно 1,2 млн у євровалюті.

До речі, збірна України після фіаско в Лізі націй несподівано піднялася в рейтингу ФІФА.

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