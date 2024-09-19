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Збірна України після фіаско в Лізі націй несподівано піднялася в рейтингу ФІФА

Київ, Четвер 19 вересня 2024 12:49
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Збірна України після фіаско в Лізі націй несподівано піднялася в рейтингу ФІФА Фото: Олександр Зінченко та компанія програли обидва вересневі матчі (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зупинила падіння в класифікації збірних світу від Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" піднялися на 24-те місце в рейтингу національних команд. У попередній версії класифікації підопічні Сергія Реброва розташувалися на 25-й позиції.

З тих пір збірна України програла два поєдинки на старті Ліги націй. Спершу "синьо-жовті" поступилися Албанії (1:2), а потім зазнали поразки від Чехії (2:3). Ці негативні результати, однак, не погіршили становище команди Реброва.

У лідерах рейтингу залишається збірна Аргентини. Чемпіони світу випереджають національні команди Франції, Іспанії, Англії та Бразилії. Доповнили топ-10 збірних планети Бельгія, Нідерланди, Португалія, Колумбія та Італія.

Збірна України наступні матчі знову гратиме в рамках Ліги націй 2024/25. У жовтні "синьо-жовті" протистоятимуть Грузії та Чехії. Обидва матчі відбудуться в польських містах – Познані та Вроцлаві.

Збірна України після фіаско в Лізі націй несподівано піднялася в рейтингу ФІФА

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Тоді ж зафіксували найнижчу позицію "синьо-жовтих" в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го).

Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу. З того часу збірна України не піднімалася вище 22-го місця.

У другій десятці класифікації національна команда стабільно перебувала після виходу в чвертьфінал ЧС-2006. Пікова позиція збірної України – 11-та сходинка (лютий 2007-го).

До слова, раніше оцінили шанси збірної України виграти групу Ліги націй 2024/25.

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ФІФА Збірна України
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