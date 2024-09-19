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Защитник сборной Украины дебютировал в МЛС: провел весь матч и остановил гранда

Лос-Анджелес, Четверг 19 сентября 2024 13:26
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Защитник сборной Украины дебютировал в МЛС: провел весь матч и остановил гранда Фото: Александр Сваток (instagram.com/austinfc)
Автор: Андрей Костенко

Защитник сборной Украины Александр Сваток сыграл первый матч за "Остин" в североамериканской Major League Soccer (MLS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

МЛС, Западная конференция, регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Остин" – 1:1

Голы: Мартинес, 63 – Обриан, 45+2

Команда украинца на выезде сыграла вничью с "Лос-Анджелесом" (1:1), в составе которого выступает знаменитый француз Оливье Жиру. Сваток вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

Украинский защитник подписал соглашение с американским клубом еще во время Евро-2024. Официальная презентация Сватка состоялась в конце июля, но дебютного матча пришлось подождать. В шести предыдущих играх он попадал в заявку "Остина", однако наблюдал за действиями своих партнеров со скамейки запасных.

29-летний Сваток – третий украинец, выступающий в МЛС в данный момент. Компанию ему составляют Сергей Кривцов, который вместе с Лионелем Месси играет за "Интер" из Майами и защищающий цвета "Коламбус Крю" Евгений Чеберко.

"Интер" и "Коламбус" играют в Восточной конференции, где спорят за лидерство. Пока команда Кривцова уверенно лидирует, а коллектив Чеберко – занимает третье место в таблице, отставая на 10 пунктов. "Остин" Сватка – выступает в Западной конференции, где пока идет только 10-м.

Кто такой Александр Сваток

Воспитанник днепропетровского футбола. На родине выступал за команды родного города и за луганскую "Зарю".

Год поиграл за границей – в составе хорватского "Хайдука". Провел 7 матчей за сборную Украины. Был включен в заявку "сине-желтых" на Евро-2024, где сыграл в одном матче – с бельгийцами.

Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро. "Остин" отдал за центрбека ориентировочно 1,2 млн в евровалюте.

К слову, сборная Украины после фиаско в Лиге наций неожиданно поднялась в рейтинге ФИФА.

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