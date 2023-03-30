Защитник "Флориды" с шайбой в овертайме возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Канадец вырвал для флоридцев выездную победу над "Торонто". 28-летний защитник оформил шайбу в овертайме противостояния после ничьей в основное время (2:2).

В контратаке "Пантерз" Барков убежал из центра площадки и в зоне перед воротами отпасовал направо. Туда как раз ворвался Монтур и в одно касание отправил шайбу в сетку ворот "Мейпл Лифс". Для защитника нынешний сезон стал самым результативным в карьере (14 шайб).

Благодаря победе "Флорида" продолжила борьбу за путевку в плей-офф сезона. В данный момент "Пантерз" идут на 4-й строчке Атлантического дивизиона. "Торонто" тем временем уже гарантировал себе место в матчах на вылет.

Дополнили топ-3 звезд вратарь "Флориды" Алекс Лайон и центрфорвард "Миннесоты" Фредерик Гудро. Голкипер "Пантерз" оформил 38 сэйвов и не позволил Эстону-Ризу реализовать буллит. Зато канадец забросил две шайбы в противостоянии с "Колорадо".

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