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Защитник "Флориды" с шайбой в овертайме возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Торонто, Четверг 30 марта 2023 12:10
Защитник "Флориды" с шайбой в овертайме возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Брэндон Монтур только что отметился победной шайбой (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали защитника "Флориды Пантерз" Брэндона Монтура лучшим исполнителем игрового дня в регулярном чемпионате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Канадец вырвал для флоридцев выездную победу над "Торонто". 28-летний защитник оформил шайбу в овертайме противостояния после ничьей в основное время (2:2).

В контратаке "Пантерз" Барков убежал из центра площадки и в зоне перед воротами отпасовал направо. Туда как раз ворвался Монтур и в одно касание отправил шайбу в сетку ворот "Мейпл Лифс". Для защитника нынешний сезон стал самым результативным в карьере (14 шайб).

Благодаря победе "Флорида" продолжила борьбу за путевку в плей-офф сезона. В данный момент "Пантерз" идут на 4-й строчке Атлантического дивизиона. "Торонто" тем временем уже гарантировал себе место в матчах на вылет.

Дополнили топ-3 звезд вратарь "Флориды" Алекс Лайон и центрфорвард "Миннесоты" Фредерик Гудро. Голкипер "Пантерз" оформил 38 сэйвов и не позволил Эстону-Ризу реализовать буллит. Зато канадец забросил две шайбы в противостоянии с "Колорадо".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Айлендерс" – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:2)
  • "Торонто" – "Флорида" – 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
  • "Колорадо" – "Миннесота" – 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

К слову, ранее Словакия отказалась от хоккеистов из российской КХЛ в заявке на ЧМ-2023.

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