Оборонець "Будівельника" замінив травмовану зірку збірної України

23-річний баскетболіст не допоможе "синьо-жовтим" у прийдешніх матчах кваліфікації до ЧС-2023. Його в таборі національної команди замінив колега за амплуа з київського "Будівельника" – Ілля Тиртишник.

Керманич збірної Айнарс Багатскіс добре знайомий із можливостями оборонця "гладіаторів". Минулий сезон українець провів під керівництвом латвійського фахівця в "Київ-Баскеті". Цьогоріч влітку Тиртишник перебрався до "Будівельника", в складі якого виходив у Кубку Європи ФІБА, Балканській лізі та кваліфікації Ліги чемпіонів.

Лазарет збірної України також поповнився оборонцем естонського "Калева" Олександром Ковляром і плеймейкером ризького ВЕФа Віталієм Зотовим. Перший травмував гомілкостоп, а другий отримав проблеми з пахом.

На листопад заплановані два офіційних поєдинки збірної України. Проти збірної Нідерландів 11 листопада підопічні Багатскіса зіграють на виїзді, а 14 листопада в Ризі приймуть ісландців. Для збереження шансів на вихід із групи українська збірна зобов'язана перемагати в обох матчах.