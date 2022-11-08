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Оборонець "Будівельника" замінив травмовану зірку збірної України

Фото: Ілля Тиртишник (крайній праворуч) повернувся до збірної України (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб баскетбольної збірної України підшукав заміну травмованому оборонцю слобожанського "Прометея" Іссуфу Санону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

23-річний баскетболіст не допоможе "синьо-жовтим" у прийдешніх матчах кваліфікації до ЧС-2023. Його в таборі національної команди замінив колега за амплуа з київського "Будівельника" – Ілля Тиртишник.

Керманич збірної Айнарс Багатскіс добре знайомий із можливостями оборонця "гладіаторів". Минулий сезон українець провів під керівництвом латвійського фахівця в "Київ-Баскеті". Цьогоріч влітку Тиртишник перебрався до "Будівельника", в складі якого виходив у Кубку Європи ФІБА, Балканській лізі та кваліфікації Ліги чемпіонів.

Лазарет збірної України також поповнився оборонцем естонського "Калева" Олександром Ковляром і плеймейкером ризького ВЕФа Віталієм Зотовим. Перший травмував гомілкостоп, а другий отримав проблеми з пахом.

На листопад заплановані два офіційних поєдинки збірної України. Проти збірної Нідерландів 11 листопада підопічні Багатскіса зіграють на виїзді, а 14 листопада в Ризі приймуть ісландців. Для збереження шансів на вихід із групи українська збірна зобов'язана перемагати в обох матчах.

До слова, раніше збірна України оголосила склад на матчі відбору до чемпіонату світу-2023.

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