Баскетбольна збірна України оголосила склад на матчі відбору до ЧС-2023: які втрати команди
Зі списком баскетболістів на прийдешні матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2023 визначився тренерський штаб національної команди України на чолі з Айнарсом Багатскісом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.
До ростеру "синьо-жовтих" потрапили 12 виконавців. Поза складом прогнозовано опинилися представники України в НБА – Святослав Михайлюк і Олексій Лень. Також відсутній центровий Дмитро Скапінцев, який займається пошуками клубу.
Натомість повернулися до збірної ветерани – оборонець Липовий і центровий Кравцов. Також знайшлося місце в національній команді для низки баскетболістів, які не потрапили у фінальну заявку на Євробаскет-2022. Приїдуть у табір "синьо-жовтих" відчеплені тоді форвард Крутоус, Павлов, Войналович і Ковальов.
На листопад заплановані два офіційних поєдинки збірної України. Проти збірної Нідерландів 11 листопада підопічні Багатскіса зіграють на виїзді, а 14 листопада в Ризі приймуть ісландців. Для збереження шансів на вихід із групи українська збірна зобов'язана перемагати в обох матчах.
Склад збірної України на матчі кваліфікації до ЧС-2023:
захисники
- Денис Лукашов
- Ілля Сидоров
- Іссуф Санон
- Олександр Ковляр
- Олександр Липовий
форварди
- Іван Ткаченко
- Павло Крутоус
- Сергій Павлов
- Андрій Войналович
- Артем Ковальов
- В'ячеслав Бобров
центрові
- Володимир Герун
- В'ячеслав Кравцов
До слова, в жовтні ФБУ продовжила контракт із Багатскісом до завершення відбіркового циклу.
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