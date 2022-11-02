Баскетбольна збірна України оголосила склад на матчі відбору до ЧС-2023: які втрати команди

Зі списком баскетболістів на прийдешні матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2023 визначився тренерський штаб національної команди України на чолі з Айнарсом Багатскісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

До ростеру "синьо-жовтих" потрапили 12 виконавців. Поза складом прогнозовано опинилися представники України в НБА – Святослав Михайлюк і Олексій Лень. Також відсутній центровий Дмитро Скапінцев, який займається пошуками клубу.

Натомість повернулися до збірної ветерани – оборонець Липовий і центровий Кравцов. Також знайшлося місце в національній команді для низки баскетболістів, які не потрапили у фінальну заявку на Євробаскет-2022. Приїдуть у табір "синьо-жовтих" відчеплені тоді форвард Крутоус, Павлов, Войналович і Ковальов.

На листопад заплановані два офіційних поєдинки збірної України. Проти збірної Нідерландів 11 листопада підопічні Багатскіса зіграють на виїзді, а 14 листопада в Ризі приймуть ісландців. Для збереження шансів на вихід із групи українська збірна зобов'язана перемагати в обох матчах.

Склад збірної України на матчі кваліфікації до ЧС-2023:

захисники

Денис Лукашов

Ілля Сидоров

Іссуф Санон

Олександр Ковляр

Олександр Липовий

форварди

Іван Ткаченко

Павло Крутоус

Сергій Павлов

Андрій Войналович

Артем Ковальов

В'ячеслав Бобров

центрові