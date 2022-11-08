RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Защитник "Будивельника" заменил травмированную звезду сборной Украины

Фото: Илья Тыртышник (крайний справа) будет дебютировать в сборной Украины (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб баскетбольной сборной Украины подыскал замену травмированному защитнику слобожанского "Прометея" Иссуфу Санону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

23-летний баскетболист не поможет "сине-желтым" в грядущих матчах квалификации к ЧМ-2023. Его в лагере национальной команды заменил коллега по амплуа из киевского "Будивельника" – Илья Тыртышник.

Наставник сборной Айнарс Багатскис хорошо знаком с возможностями защитника "гладиаторов". Прошлый сезон украинец провел под руководством латвийского специалиста в "Киев-Баскете". В этом году летом Тыртышник перебрался в "Будивельник", в составе которого выходил в Кубке Европы ФИБА, Балканской лиге и квалификации Лиги чемпионов.

Лазарет сборной Украины также пополнился защитником эстонского "Калева" Александром Ковляром и плеймейкером рижского ВЭФа Виталием Зотовым. Первый травмировал голеностоп, а второй получил проблемы с пахом.

На ноябрь запланированы два официальных поединка сборной Украины. Против сборной Нидерландов 11 ноября подопечные Багатскиса сыграют на выезде, а 14 ноября в Риге примут исландцев. Для сохранения шансов на выход из группы украинская сборная обязана побеждать в обоих матчах.

К слову, ранее сборная Украины объявила состав на матчи отбора к чемпионату мира-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныБаскетбол