Оборона, образование, экономика: какие изменения в бюджет-2027 предлагает профильный комитет Рады

Проект госбюджета-2027 рекомендовали к рассмотрению в первом чтении после обработки более 5,2 тысяч поправок. Среди предложений комитета новые инструменты поддержки бизнеса, аграрного сектора и регионов.

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины обработал 5236 поправок в проект государственного бюджета на 2027 год. Работа включала два заседания рабочих групп и девятичасовое заседание комитета. В итоге депутаты учли 90 бюджетных выводов и предложили правительству доработать документ до второго чтения.

Рассмотрение проекта госбюджета в первом чтении ожидается ориентировочно 28 октября.

Среди предложений комитета – дополнительное финансирование гуманитарного разминирования, поддержка производителей сельскохозяйственной продукции, пересмотр условий крупной приватизации и расширение программ страхования военных рисков.

Какие изменения предлагают для бизнеса и экономики

Одним из предложений является пересмотр правил крупной приватизации. Комитет рекомендовал разрешить в 2027 году проводить соответствующие аукционы с понижением стартовой цены. Ожидается, что это поможет продать убыточные государственные активы, в частности, Одесский припортовый завод и ''Сумыхимпром''.

Также предлагают изменить подходы к использованию средств, предусмотренных для поддержки предпринимательства. В частности, комитет выступил за запрет выплат по программе "Национальный кэшбек" из бюджетной программы поддержки развития производства и предпринимательства.

На эту программу предусмотрено 9,4 млрд. грн. По предложению комитета, эти средства должны быть направлены на реальную поддержку бизнеса. Кроме того, правительству рекомендовали оценить целесообразность дальнейшего финансирования ''Национального кэшбека'' за государственные средства.

Еще одно направление – страхование военных рисков. Комитет поручил правительству рассмотреть возможность увеличения финансирования соответствующей программы, на которую предусмотрено 1 млрд грн из общего фонда государственного бюджета.

Отдельно предложено ввести государственные гарантии компенсации ущерба, причиненного войной, для фрахтователей, операторов и владельцев судов во время их пребывания в территориальном море Украины или в акваториях открытых морских портов.

На гуманитарное разминирование предлагают дополнительно направить 100 млн. грн.

Поддержка аграриев: компенсации и льготные кредиты

Комитет предложил увеличить государственную компенсацию сельскохозяйственным производителям за строительство или реконструкцию животноводческих ферм для содержания коров, коз и овец, подъездных путей к ним, а также объектов переработки молока.

Вместо нынешних 50% стоимости работ предлагают компенсировать до 75%.

Также правительство должно разработать возможность увеличения общего объема поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. В частности, речь идет о помощи хозяйствам, работающим на территориях с рискованным земледелием из-за боевых действий, и расширении доступа фермеров к льготным кредитам.

Еще одно предложение касается логистики аграрной продукции. Комитет рекомендовал рассмотреть возможность создания отдельного направления государственной поддержки перевозок сельскохозяйственной продукции с прифронтовых территорий в более безопасные регионы.

Что предлагают изменить в финансировании местных бюджетов

Комитет рекомендовал правительству проработать возможность зачисления 4% налога на доходы физических лиц в бюджеты общин, за исключением военного НДФЛ. В то же время необходимо найти решение для сбалансирования государственного бюджета, поскольку, по оценке комитета, соответствующее изменение может снизить его доходы на 18,2 млрд грн.

Также правительство должно рассмотреть возможность не изымать реверсную дотацию из местных бюджетов. По оценке комитета это может означать потерю 19,2 млрд грн для государственного бюджета.

Кроме того, предлагают увеличить финансирование Государственного фонда регионального развития по меньшей мере на 2 млрд. грн. и дополнительно направить 118 млн. грн. местным бюджетам на выполнение полномочий районными советами.

Отдельный блок предложений касается обновления и жилищных программ. Комитет поручил правительству рассмотреть возможность увеличения расходов на компенсацию за уничтоженное жилье, завершение ранее начатых образовательных и медицинских объектов, а также расширение финансирования льготного жилищного кредитования и создание социального жилья для внутренне перемещенных лиц.

Какие изменения предлагают для образования и науки

В сфере образования комитет предложил добавить почти 27 млн грн на оплату труда педагогов, проводящих национальный мультипредметный тест (НМТ). Также правительство должно рассмотреть возможность увеличения финансирования обустройства укрытий в школах и детских садах, создания мастерских в учреждениях профессионального и профессионального образования и обеспечения энергетической независимости учебных заведений. Кроме того, предлагают направлять остатки образовательной субвенции в специальный фонд МОН для покрытия текущих потребностей в течение года.

Отдельно комитет рекомендовал увеличить на 700 млн. грн. расходы на научную деятельность учреждений Национальной академии наук Украины и выделить дополнительные 10 млн. грн. Украинской академии лидерства. Правительство также должно найти средства на пилотный проект реформы оплаты труда учителей.

Какие предложения касаются оборонных расходов

В сфере обороны комитет рекомендовал правительству разработать возможность увеличения денежного довольствия военнослужащих.

Также предложено рассмотреть возможность увеличения государственных гарантий для предприятий оборонно-промышленного комплекса вдвое – до 60 млрд. грн.

Среди других предложений – увеличение расходов на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины и создание субвенции местным бюджетам для обеспечения работы центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Какие еще изменения предлагают в бюджет-2027

В сфере здравоохранения комитет предложил дополнительно выделить 150 млн грн на закупку лекарств для пациентов с аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями. Также правительство должно найти финансирование для обеспечения препаратами пациентов с ахондроплазией и мышечной дистрофией Дюшена, а также для закупки медицинских изделий для клинической больницы ''Феофания''.

В социальной сфере комитет рекомендовал провести инвентаризацию законодательных актов, в которых прожиточный минимум и минимальная заработная плата используются для расчета оплаты труда, штрафов и других выплат. Это должно помочь пересмотреть привязку соответствующих выплат к этим показателям.

Кроме того, правительству было поручено рассмотреть возможность увеличения расходов Министерства иностранных дел для иностранных дипломатических учреждений и предусмотреть средства на ремонт таможенных сканеров.

Все эти предложения должны быть проработаны при подготовке проекта государственного бюджета на 2027 год ко второму чтению. Окончательные объемы финансирования будут зависеть от дальнейшего рассмотрения документа и принятых парламентом решений.

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