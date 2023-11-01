Оборона Авдіївки. Експерти розповіли про вплив негоди і перспективи захисту міста

Інтервенти стягнули на Авдіївську ділянку фронту близько 40 тисяч своїх солдатів і продовжують атаки.

За словами експерта, колишнього спікера Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова, ворожим генералам абсолютно байдуже, яких ресурсних втрат вони зазнають.

"Для них вкрай важливо відтіснити Сили оборони України подалі від Донецька, створити навколо нього зону безпеки", - розповів він.

Військовий експерт пояснив, що відстань між Авдіївкою та Донецьком становить близько 15 кілометрів. А це означає, що доки Сили оборони там стоять, для окупантів завжди буде загроза.

"Не дарма ж вони стягнули підрозділи щонайменше трьох загальновійськових армій, сумарно до 40 тисяч осіб", - додав він.

Вплив бездоріжжя та перспективи оборони Авдіївки

Також зазначається, що війська РФ намагаються оточити Авдіївку з флангів, між північним та південним на цей час близько 7 кілометрів. Через цей коридор йде вся логістика захисників міста, причому там лише одна асфальтована дорога, що проходить через Орлівку. До неї від крайніх позицій ворога близько 3 кілометрів і частково дорога перебуває під його вогневим контролем.

Іншими шляхами є ґрунтові дороги, які в майбутній період дощів стануть важкопрохідними для техніки.

Селезньов погоджується з думкою, що осіннє бездоріжжя може створити наступаючим великі проблеми, оскільки темпи просування безпосередньо залежать від перекидання техніки та особового складу. Проте експерт зауважує, що погодні умови негативно позначатимуться і на діях наших захисників.

"Ми пам'ятаємо, як при обороні Бахмута ґрунтові дороги, якими йшло постачання нашого гарнізону, перетворювалися на болото і наскільки це ускладнювало логістику. Що буде цього разу?" - запитує він.

За словами військового експерта, перспективи оборони Авдіївки залежать від ресурсних можливостей української армії.

"Якщо буде достатньо артилерії та боєприпасів, ми продовжимо знищувати ворожу піхоту та бронетехніку. Якщо ні, будемо змушені проводити маневрену оборону, відступати та вживати інших заходів, насамперед спрямованих на збереження життя наших військових", – зазначив він.

Цілі наступу росіян на Авдіївку

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у розмові з РБК-Україна називає захоплення Авдіївки як міста та плацдарму для подальшого наступу другорядною ціллю. На його думку, головна полягає в тому, що окупанти бояться дій ЗСУ на лівобережжі Херсонської області та хочуть відволікти сили з південних напрямків.

Однак для інтервентів все розвивається не надто успішно, звертає увагу експерт, і пояснює чому:

по-перше, окупантам завдано тяжких втрат, особливо в техніці;

по-друге, атаки противника успішно відбиваються нашими захисниками;

по-третє, поки не видно, що ЗСУ задіяли тут великі резерви з півдня, і це руйнує плани ворога.

"Оборона Авдіївки показала, що противник не може однаково наступати по всьому Сходу, і він змушений концентрувати зусилля. Чи вдасться йому захопити місто? Сподіваюся, ні, хоча сценарії можуть бути різні", - сказав Мусієнко.

Наступ військ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти суттєво активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш, цей наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Британська розвідка повідомляла, що окупанти кинули під Авдіївку у вісім бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

До того ж у ЗСУ зазначали, що росіяни втратили понад 6500 осіб із 10 жовтня через спробу наступу на Авдіївку.

Тим часом в Інституті вивчення війни повідомили, що окупанти в атаках під Авдіївкою використовують загони піхоти "Шторм-Z", які в середньому втрачають від 40 до 70% особового складу за кілька днів.