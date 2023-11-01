Оборона Авдеевки. Эксперты рассказали о влиянии непогоды и перспективах защиты города

Интервенты стянули на Авдеевский участок фронта около 40 тысяч своих солдат, и продолжают атаки.

По словам эксперта, бывшего спикера Генерального штаба ВСУ Владислава Селезнева, вражеским генералам абсолютно все равно, какие ресурсные потери они понесут.

"Им крайне важно оттеснить Силы обороны Украины подальше от Донецка, создать вокруг него зону безопасности", рассказал он.

Военный эксперт объяснил, что расстояние между Авдеевкой и Донецком составляет около 15 километров. А это означает, что пока Силы обороны там стоят, для оккупантов всегда будет угроза.

"Не зря же они стянули подразделения по меньшей мере трех общевойсковых армий, суммарно до 40 тысяч человек", - добавил он.

Влияние распутицы и перспективы обороны Авдеевки

Также отмечается, что войска РФ пытаются окружить Авдеевку с флангов, между северным и южным на данный момент порядка 7 километров. Через этот коридор идет вся логистика защитников города, причем там только одна асфальтированная дорога, которая проходит через село Орловка. До нее от крайних позиций врага около 3 километров, и частично дорога находится под его огневым контролем.

Остальными путями являются грунтовые дороги, которые в предстоящий период дождей станут труднопроходимыми для техники.

Селезнев соглашается с мнением, что осенняя распутица может создать наступающим большие проблемы, поскольку темпы продвижения напрямую зависят от переброски техники и личного состава. Однако эксперт подчеркивает, что погодные условия будут негативно сказываться и на действиях наших защитников.

"Мы помним, как при обороне Бахмута грунтовые дороги, которые снабжали наш гарнизон, превращались в болото и насколько это усложняло логистику. Что будет на этот раз?" - задается он вопросом.

По словам военного эксперта, перспективы обороны Авдеевки зависят от ресурсных возможностей украинской армии.

"Если будет достаточно артиллерии и боеприпасов, мы продолжим уничтожать вражескую пехоту и бронетехнику. Если нет, будем вынуждены проводить маневренную оборону, отступать и принимать другие меры, в первую очередь направленные на сохранение жизни наших военных", – отметил он.

Цели наступления россиян на Авдеевку

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в беседе с РБК-Украина называет захват Авдеевки как города и плацдарма для дальнейшего наступления второстепенной целью. По его мнению, главная заключается в том, что оккупанты боятся действий ВСУ на левобережье Херсонской области и хотят отвлечь силы с южных направлений.

Однако для интервентов все развивается не слишком успешно, обращает внимание эксперт, и объясняет почему:

во-первых, оккупантам нанесены тяжелые потери, особенно в технике;

во-вторых, атаки противника успешно отражаются нашими защитниками;

в-третьих, пока не видно, что ВСУ задействуют здесь большие резервы с юга, и это разрушает планы врага.

"Оборона Авдеевки показала, что противник не может одинаково наступать по всему Востоку, и он вынужден концентрировать усилия. Удастся ли ему захватить город? Надеюсь, нет, хотя сценарии могут быть разные", - сказал Мусиенко.

Наступление войск РФ на Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты существенно активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник городской военной администрации Виталий Барабаш, это наступление является самым масштабное с 2014 года.

Британская разведка сообщала, что оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

К тому же, в ВСУ отмечали, что россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.

Тем временем в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты в атаках под Авдеевкой используют отряды пехоты "Шторм-Z", которые в среднем теряют от 40 до 70% личного состава за несколько дней.