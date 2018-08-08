Оболонский райсуд начал допрос следователя СБУ, который вел дело Тимошенко

Следователя обвиняют в фальсификации доказательств против Тимошенко

Оболонский районный суд Киева 7 августа начал допрос следователя Службы безопасности Украины Николая Грабика, которого обвиняют в незаконном привлечении экс-премьера Юлии Тимошенко к уголовной ответственности в 2012 году. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Сообщается, что 7 августа Грабик дал показания, после чего его допрашивал прокурор. Также сообщается, что допрос стороной Тимошенко продолжится 4 сентября.

Отметим, дело против Грабика было открыто в марте 2014 года. Обвинение утверждает, что следователь искусственно создал доказательства для привлечения Тимошенко к ответственности за то, что она продолжала фактически руководить "Едиными энергетическими сетями Украины" после избрания нардепом в 1997 году. В 2012 следователь настаивал, что Тимошенко давала указания сотрудникам компании по формированию и подач в налоговые органы деклараций по НДС, фактически организовав преступную финансовую схему с имитацией денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный ей "Пивденкомбанк".

Напомним, 14 апреля 2014 года Верховный суд закрыл "газовое дело" против Тимошенко. Согласно постановлению суда, дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. 28 февраля того же года Киевский районный суд Харькова закрыл уголовное дело против Тимошенко относительно деятельности корпорации " Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).