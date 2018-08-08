Оболонський райсуд почав допит слідчого СБУ, який вів справу Тимошенко

Слідчого звинувачують у фальсифікації доказів проти Тимошенко

Оболонський районний суд Києва 7 серпня почав допит слідчого Служби безпеки України Миколи Грабика, якого звинувачують у незаконному притягненні екс-прем'єра Юлії Тимошенко до кримінальної відповідальності у 2012 році. Про це повідомляє "Судовий репортер".

Повідомляється, що 7 серпня Грабик дав показання, після чого його допитував прокурор. Також повідомляється, що допит стороною Тимошенко продовжиться 4 вересня.

Зазначимо, справу проти Грабика було відкрито в березні 2014 року. Звинувачення стверджує, що слідчий штучно створив докази для притягнення Тимошенко до відповідальності за те, що вона продовжувала фактично керувати "Єдиними енергетичними мережами України" після обрання нардепом у 1997 році. У 2012 слідчий наполягав, що Тимошенко давала вказівки співробітникам компанії по формуванню і поданню до податкових органів декларацій з ПДВ, фактично організувавши злочинну фінансову схему з імітацією грошових розрахунків через кіпрський банк Golden Union Offshore Bank і підконтрольний їй "Південкомбанк".

Нагадаємо, 14 квітня 2014 року Верховний суд закрив "газову справу" проти Тимошенко. Згідно з постановою суду, справу було закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину. 28 лютого того ж року Київський районний суд Харкова закрив кримінальну справу проти Тимошенко щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ).