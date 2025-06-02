На Оболоні в Києві горів ТРЦ Dream Yellow: що відомо

У торгово-розважальному центрі Dream Yellow на Оболоні у Києві сталася пожежа зранку 2 червня. На території ТРЦ горіли контейнери для сміття.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

За його словами, пожежу вдалося ліквідувати швидко. Від ДСНС була залучена одна пожежно-рятувальна система та шість рятувальників.

"Пожежа наразі вже ліквідована. Потерпілих та інших негативних впливів на торгівельно-розважальний центр чи перекидання вогню немає", - зазначив речник.

На території ТРЦ в технологічній кишені біля рамби, де зберігалися сміттєві баки, сталося загоряння пластикових контейнерів.

Зранку у мережі з'явилися кадри пожежі у ТРЦ Dream Yellow. Речник ДСНС підтвердив, що рятувальники працювали на Оболонському проспекті, 9.

"Приліт" біля ТРЦ Dream Berry

Нагадаємо, що на Оболоні у Києві розташовуються два торгово-розважальні комплекси Dream Yellow та Dream Berry. На початку травня ТРЦ Dream Berry був пошкоджений внаслідок російської атаки.

Так, через атаку дронів та падіння уламків був понівечений фасад і деякі конструкції ТРЦ. Також біля Dream Berry горіли машини і були пошкоджені сусідні будинки.

Крім того, 24 травня внаслідок комбінованої атаки на Київ був пошкоджений інший ТРЦ -"Блокбастер Молл".

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