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На Оболони в Киеве горел ТРЦ Dream Yellow: что известно

Киев, Понедельник 02 июня 2025 09:22
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На Оболони в Киеве горел ТРЦ Dream Yellow: что известно Фото: на Оболони в Киеве горел ТРЦ Dream Yellow 2 июня (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

В торгово-развлекательном центре Dream Yellow на Оболони в Киеве произошел пожар утром 2 июня. На территории ТРЦ горели контейнеры для мусора.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

Утром в сети появились кадры пожара в ТРЦ Dream Yellow. Спикер ГСЧС подтвердил, что спасатели работали на Оболонском проспекте, 9.

На территории ТРЦ в технологическом кармане возле рамбы, где хранились мусорные баки, произошло возгорание пластиковых контейнеров.

"Пожар сейчас уже ликвидирован. Пострадавших и других негативных воздействий на торгово-развлекательный центр или переброски огня нет", - отметил спикер.

По его словам, пожар удалось ликвидировать быстро. От ГСЧС была привлечена одна пожарно-спасательная система и шесть спасателей.

"Прилет" возле ТРЦ Dream Berry

Напомним, что на Оболони в Киеве находятся два торгово-развлекательных комплекса Dream Yellow и Dream Berry. В начале мая ТРЦ Dream Berry был поврежден в результате российской атаки.

Так, из-за атаки дронов и падения обломков был изуродован фасад и некоторые конструкции ТРЦ. Также возле Dream Berry горели машины и были повреждены соседние дома.

Кроме того, 24 мая в результате комбинированной атаки на Киев был поврежден другой ТРЦ - "Блокбастер Молл".

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Киев ГСЧС Оболонь Пожар Оболонский район
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