"Оболонь" переграла "Лівий берег" у плей-офф УПЛ

Київська "Оболонь" мінімально здолала столичний "Лівий берег" у першому перехідному матчі за місце в українській Прем'єр-лізі на наступний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, перехідні матчі

"Оболонь" – "Лівий берег" – 1:0

Гол: Мороз, 53

"Пивовари" першими створили небезпечний момент. Це Мороз після стандарту головою відправив м'яч над воротами. Номінальні гості відповіли в середині тайму, коли Співаков після навісу з кутового перевірив пильність Рибки.

Згодом "Оболонь" змарнувала ще одну нагоду забити – Грисьо з льоту пробив повз стійку. Команда Валерія Іващенка продовжила контролювати перебіг подій, але до гострих моментів справа не доходила. Тим несподіванішим став гол на старті другого тайму. Після кутового Карась продовжив у воротарський, де Мороз пробив під поперечину.

"Пивовари" далі могли розвинути успіх. Ось Механів узяв фірмовий постріл Черненка зі штрафного. Натомість Краснопір із гострого кута пробив прямісінько в кіпера. Згодом нападник ще й змарнував вихід віч-на-віч із воротарем, але і Механіва не переграв, і в офсайді опинився.

Зрештою, одного забитого м'яча вистачило "Оболоні" для домашньої перемоги. Проте, володар місця в УПЛ на новий сезон визначиться в матчі-відповіді. Поєдинок запланований на 2 червня.