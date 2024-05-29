УПЛ: "Епіцентр" розписав нічию з "Вересом" у плей-офф

Кам'янець-подільський "Епіцентр" розійшовся миром із рівненським "Вересом" у першому перехідному матчі за місце в українській Прем'єр-лізі на новий сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, перехідні матчі

"Епіцентр" – "Верес" – 1:1

Голи: Мороз, 28 – Гайдучик, 81

У дебюті зустрічі рівняни виглядали небезпечніше. Найбільше старався Шастал, який до 25-ї хвилини змарнував три нагоди забити. Зокрема, він невдало пробив із льоту на ближній стійці, відправив м'яч над воротами з лінії штрафного та влучив в оборонця після відскоку.

Натомість першоліговий колектив реалізував фактично перший момент. Беженар відібрав м'яч у Дахновського на чужій половині та віддав Морозу. Той вирішив пробити здалеку та з рикошетом від Вовченка пробив Когута – 1:0.

До кінця 45-хвилинки "Епіцентр" ледь не подвоїв власну перевагу. Спершу Кравчук на підбиранні не зумів переграти Когута з вбивчої позиції, а потім Стень у дотик пробив вище воріт. Над поперечиною на початку другого тайму відправив м'яч і Кристін.

Рівняни ж не скористалися моментом на 66-й хвилині, коли оборонець з лінії порожніх воріт виніс м'яч після удару Банади в падінні. Якийсь час "Верес" не міг довести справу до останнього удару. Однак. під завісу поєдинку таки зрівняв рахунок – Гайдучик головою замкнув навіс Морозка з кутового.

Отже, перший матч завершився внічию. Доля місця в УПЛ визначиться 2 червня у Рівному. Стартовий свисток зустрічі запланований на 17:00.