УПЛ: "Епіцентр" розписав нічию з "Вересом" у плей-офф
Кам'янець-подільський "Епіцентр" розійшовся миром із рівненським "Вересом" у першому перехідному матчі за місце в українській Прем'єр-лізі на новий сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, перехідні матчі
"Епіцентр" – "Верес" – 1:1
Голи: Мороз, 28 – Гайдучик, 81
У дебюті зустрічі рівняни виглядали небезпечніше. Найбільше старався Шастал, який до 25-ї хвилини змарнував три нагоди забити. Зокрема, він невдало пробив із льоту на ближній стійці, відправив м'яч над воротами з лінії штрафного та влучив в оборонця після відскоку.
Натомість першоліговий колектив реалізував фактично перший момент. Беженар відібрав м'яч у Дахновського на чужій половині та віддав Морозу. Той вирішив пробити здалеку та з рикошетом від Вовченка пробив Когута – 1:0.
До кінця 45-хвилинки "Епіцентр" ледь не подвоїв власну перевагу. Спершу Кравчук на підбиранні не зумів переграти Когута з вбивчої позиції, а потім Стень у дотик пробив вище воріт. Над поперечиною на початку другого тайму відправив м'яч і Кристін.
Рівняни ж не скористалися моментом на 66-й хвилині, коли оборонець з лінії порожніх воріт виніс м'яч після удару Банади в падінні. Якийсь час "Верес" не міг довести справу до останнього удару. Однак. під завісу поєдинку таки зрівняв рахунок – Гайдучик головою замкнув навіс Морозка з кутового.
Отже, перший матч завершився внічию. Доля місця в УПЛ визначиться 2 червня у Рівному. Стартовий свисток зустрічі запланований на 17:00.
До слова, раніше "Полісся" отримало обидві нагороди туру після перемоги над "Шахтарем".
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