Обнуляють свою репутацію. У Зеленського відповіли на позицію Угорщини щодо арешту Путіна

Небажання Угорщини заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна є фактом того, що країна продовжує обнуляти свою репутацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

"До речі сьогодні ще раз Угорщина проявила себе. Вони можуть казати все що завгодно, це питання чи хочуть вони дотримуватись правил", - заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента пояснив, що світ та міждержавні відносини не є абстракцією. Країни, які підписують певні документи, мають виконувати взяті на себе зобов'язання.

"Тобто Угорщина продовжує обнуляти свою репутацію, а після цього вона буде мати інші складнощі щодо спілкування у ЄС. Мова про кредити та гроші, ринки збуту і загалом зниження репутації", - сказав Подоляк.