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Обнуляют свою репутацию. У Зеленского ответили на позицию Венгрии касательно ареста Путина

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Четверг 23 марта 2023 19:27
Обнуляют свою репутацию. У Зеленского ответили на позицию Венгрии касательно ареста Путина Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Нежелание Венгрии арестовывать российского диктатора Владимира Путина является фактом того, что страна продолжает обнулять свою репутацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

"Кстати, сегодня еще раз Венгрия проявила себя. Они могут говорить все что угодно, этот вопрос хотят ли они соблюдать правила", - заявил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента пояснил, что мир и межгосударственные отношения не абстракция. Страны, подписывающие определенные документы, должны выполнять взятые на себя обязательства.

"То есть Венгрия продолжает обнулять свою репутацию, а после этого она будет иметь другие сложности касательно общения в ЕС. Речь о кредитах и деньгах, рынках сбыта и в целом снижении репутации", - сказал Подоляк.

Сегодня стало известно, что Венгрия не будет арестовывать президента России Владимира Путина, если он уедет в страну. В правительстве Виктора Орбана не видят законных оснований.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

После этого правительство Венгрии ветировало заявление ЕС относительно выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина.

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