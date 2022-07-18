UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обновленная карта боевых действий в Украине: что изменилось за сутки

Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине на 18 июля (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на понедельник, 18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap.

По данным карты, оккупанты продолжают "давить" на Сребное Покровского района и Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

В то же время, по данным Генштаба, ВСУ успешно отразили штурмы российских оккупантов на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар.

Напомним, днем ранее россияне штурмовали позиции ВСУ на Славянском и Бахмутском направлениях. Однако получили отпор и с потерями отступили.

Отметим, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военных. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38450 военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине