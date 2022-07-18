RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Оновлена мапа бойових дій в Україні: що змінилося за добу

Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні на 18 липня (t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на понеділок, 18 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

За даними карти, окупанти продовжують "тиснути" на Срібне Покровського району та Новолуганське Бахмутського району Донецької області.

Водночас за даними Генштабу, ЗСУ успішно відбили штурми російських окупантів на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах населених пунктів Кам'янка, Новомихайлівка та Вугледар.

Нагадаємо, вчора росіяни штурмували позиції ЗСУ на Слов'янському та Бахмутському напрямках. Однак отримали відсіч і з втратами відступили.

Зазначимо, минулої доби Збройні сили України ліквідували 150 російських військових. Усього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38 450 військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні