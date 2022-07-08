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Обновленная карта боевых действий: что происходит на линии фронта

Новина українською →
Украина, Пятница 08 июля 2022 13:03
Обновленная карта боевых действий: что происходит на линии фронта Фото: ВСУ продолжают контратаковать на юге Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают контратаковать в Херсонской области, а также отражать наступление на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMap.

Обновленная карта боевых действий: что происходит на линии фронта

По данным карты, в Харьковской области оккупанты пытаются вернуться к предыдущим позициям и помешать украинским защитникам выйти к границе.

Обновленная карта боевых действий: что происходит на линии фронта

В то же время на Донбассе российские оккупанты возобновляют наступление в районе Славянска, Краматорска и Бахмута.

Враг пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого армия РФ использует все имеющееся оружие для обстрела не только позиций военных, но и гражданских.

Обновленная карта боевых действий: что происходит на линии фронта

На юге Украины ВСУ имеют определенные успехи, в частности вблизи Херсона. Украинские войска создают условия для контрнаступления и освобождения временно оккупированных территорий.

Обновленная карта боевых действий: что происходит на линии фронта

Напомним, в Минобороны предупредили, что оккупанты могут готовить наступление на Запорожье.

Также мы сообщали, что ВСУ ударили по врагу в Новой Каховке, в результате чего были уничтожены склад боекомплектов и ПВО.

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