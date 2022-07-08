Обновленная карта боевых действий: что происходит на линии фронта

Украинские военные продолжают контратаковать в Херсонской области, а также отражать наступление на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMap .

По данным карты, в Харьковской области оккупанты пытаются вернуться к предыдущим позициям и помешать украинским защитникам выйти к границе.

В то же время на Донбассе российские оккупанты возобновляют наступление в районе Славянска, Краматорска и Бахмута.

Враг пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого армия РФ использует все имеющееся оружие для обстрела не только позиций военных, но и гражданских.

На юге Украины ВСУ имеют определенные успехи, в частности вблизи Херсона. Украинские войска создают условия для контрнаступления и освобождения временно оккупированных территорий.