Оновлена карта бойових дій: що відбувається на лінії фронту
Українські військові продовжують контратакувати у Херсонській області, а також відбивати наступ на сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMap.
За даними карти, у Харківській області окупанти намагаються повернутися до попередніх позицій та завадити українським захисникам просунутися до кордону.
Водночас на Донбасі російські окупанти поновлюють наступ в районі Слов'янська, Краматорська та Бахмута.
Ворог намагається вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього армія РФ використовує всю наявну зброю для обстрілу не лише позицій військових, але й цивільних.
На півдні України ЗСУ мають певні успіхи, зокрема поблизу Херсона. Українські війська створюють умови для контрнаступу та звільнення тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, у Міноборони попередили, що окупанти можуть готувати наступ на Запоріжжя.
Також ми повідомляли, що ЗСУ вдарили по ворогу в Новій Каховці, внаслідок чого були знищені склад боєкомплектів та ППО.
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