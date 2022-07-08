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Оновлена карта бойових дій: що відбувається на лінії фронту

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 13:03
Оновлена карта бойових дій: що відбувається на лінії фронту Фото: ЗСУ продовжують контратакувати на півдні України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують контратакувати у Херсонській області, а також відбивати наступ на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMap.

Оновлена карта бойових дій: що відбувається на лінії фронту

За даними карти, у Харківській області окупанти намагаються повернутися до попередніх позицій та завадити українським захисникам просунутися до кордону.

Оновлена карта бойових дій: що відбувається на лінії фронту

Водночас на Донбасі російські окупанти поновлюють наступ в районі Слов'янська, Краматорська та Бахмута.

Ворог намагається вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього армія РФ використовує всю наявну зброю для обстрілу не лише позицій військових, але й цивільних.

Оновлена карта бойових дій: що відбувається на лінії фронту

На півдні України ЗСУ мають певні успіхи, зокрема поблизу Херсона. Українські війська створюють умови для контрнаступу та звільнення тимчасово окупованих територій.

Оновлена карта бойових дій: що відбувається на лінії фронту

Нагадаємо, у Міноборони попередили, що окупанти можуть готувати наступ на Запоріжжя.

Також ми повідомляли, що ЗСУ вдарили по ворогу в Новій Каховці, внаслідок чого були знищені склад боєкомплектів та ППО.

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