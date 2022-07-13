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Обновленная карта боевых действий: данные британской разведки

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Украина, Среда 13 июля 2022 13:37
Обновленная карта боевых действий: данные британской разведки Фото: на Донбассе и юге Украины продолжаются активные бои (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия продолжает штурмовать позиции украинских военных и населенные пункты на Донбассе. Но ВСУ сдерживают атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Министерства обороны Великобритании, опубликованную в Tiwtter.

Обновленная карта боевых действий: данные британской разведки

Согласно данным карты, оккупационные войска усиливают наступление на востоке, в частности в районе Горловки и Славянска. Также противник активизировался в направлении Изюма в Харьковской области.

На юге украинские защитники атакуют склады оккупантов. Для сдерживания контратак ВСУ российские войска обстреливают населенные пункты. В частности, оккупанты бьют по всей линии фронта в Запорожской области.

В Херсонской области ВСУ имеют некоторые успехи, поэтому враг обстреливает ракетами и артиллерией жилую инфраструктуру.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что украинские воины отбили штурм на Долгенькое и Долину, но на Донбассе продолжаются активные бои.

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Обновленная карта боевых действий: данные британской разведки
Обновленная карта боевых действий: данные британской разведки
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