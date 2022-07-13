Оновлена карта бойових дій: дані британської розвідки
Російська армія продовжує штурмувати позиції українських військових і населені пункти на Донбасі. Але ЗСУ стримують атаки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великобританії, опубліковану в Tiwtter.
Згідно з даними карти, окупаційні війська посилюють наступ на сході, зокрема в районі Горлівки та Слов'янська. Також противник активізувався в напрямку Ізюму в Харківській області.
На півдні українські захисники атакують склади окупантів. Для стримування контратак ЗСУ російські війська обстрілюють населені пункти. Зокрема, окупанти б'ють по всій лінії фронту в Запорізькій області.
У Херсонській області ЗСУ мають деякі успіхи, тому ворог обстрілює ракетами і артилерією житлову інфраструктуру.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що українські воїни відбили штурм на Довгеньке та Долину, але на Донбасі тривають активні бої.
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