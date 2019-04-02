Оприлюднено результати виборів ще в 6 областях

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У чотирьох з шести областях лідирує Володимир Зеленський

Підрахунок результатів виборів 2019 завершився у Волинській, Запорізькій, Луганській, Закарпатській, Тернопільській і Чернігівській областях. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, у Волинській області лідирує Володимир Зеленський з 21.61% голосів, друге місце зайняла Тимошенко(19.84%), потім Порошенко (18.97%). Загалом у Волинській області проголосували майже півмільйона виборців.

За результатами голосування в Запорізькій області, Зеленський переміг з результатом 39.70%. Друге місце у Юрія Бойко (18.79%), третє - Олександр Вілкул з 9.39%. Всього в Черкаській області для участі у виборах взяли понад 870 тис. виборців.

В Луганській області в усіх округах лідирує Юрій Бойко з 43.96% голосові. Після нього - Володимир Зеленський (25.05%). Третє місце зайняв Олександр Вілкул з 9.16% голосів. Всього в Кіровоградській області проголосувало понад 300 тис. осіб.

В Закарпатській області в усіх округах переміг Володимир Зеленський. Він отримав 38.35% голосів. На другому місці йде Юлія Тимошенко з 15.70%, далі йде Петро Порошенко з 11.39%. Загалом у Закарпатській області проголосували 444 тис. осіб.

Також ЦВК оприлюднив дані про результати голосування у Тернопільській області. Там лідирує в усіх округах Петро Порошенко з 24.36%. Друге місце зайняла Юлія Тимошенко - 18.87% голосів, далі йде Анатолій Гриценко (17.08%).

Зазначимо, що в Чернігівській області лідирує Володимир Зеленський з 31.12%. Друге місце зайняла Юлія Тимошенко (19.57%), потім Петро Порошенко (14.14%). Загалом у Чернігівській області проголосували 380 тис. осіб.

На даний момент ЦВК продовжує обробляти протоколи ще в 10 областях і в Києві. Зокрема, в Київській області вже оброблено 97,25% протоколів, у Вінницькій - 99,15%, в Дніпропетровській - 99,94%, в Донецькій 99,83%, в Житомирській - 99,58%, в Миколаївській - 99, 56%, в Одеській - 98,29%, в Херсонській - 99,74%, у Хмельницькій - 99,93%, в Чернівецькій - 98,05% і в Києві - 99,72%.

На даний момент, Зеленський лідирує практично у всіх областях. Тільки в Донецькій і Луганській областях більшість проголосувала за Юрія Бойка, в Івано-Франківській - за Юлію Тимошенко, а у Львівській і Тернопільській - за Петра Порошенка.

Нагадаємо, за остаточними результатами першого туру виборів 2019 на закордонних дільницях переміг чинний президент України Петро Порошенко. Зокрема, станом на 9:15 ранку 2 квітня оброблено 100% протоколів по закордонному округу, який складається з 101-ї дільниці. Варто відзначити, що в голосуванні за кордоном взяли участь понад 55 тисяч українців.