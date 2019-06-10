Оприлюднені результати експертизи води у Вінницькій області

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Державна екологічна інспекція відібрала проби води з Панського ставу, річки Фоса і річки Рось

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області оприлюднила результати лабораторних досліджень проб води з водойм, які постраждали внаслідок витоку хімічних речовин у Вінницькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну екологічну службу України.

На місці події в селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області Державною екологічною інспекцією протягом 9 червня були відібрані проби води з Панського ставу, розташованого на річці Фоса (в місці розливу), річки Фоса (200 м нижче місця розливу) і річки Рось (100 м нижче впадіння р. Фоса). Фахівці провели вимірювання семи показників за допомогою експрес-методів.

За результатами вимірювань встановлено:

низький вміст розчиненого кисню (від 2,92 до 3,8 мг / дм3 в Панському ставку і р. Фоса; 3,08 мг / дм3 в р. Рось 100 м нижче впадіння р. Фоса при нормативному змісті не менше 4,0 мг / дм3);

понаднормовий вміст азоту амонійного в Панському ставку, p. Фоса, р. Рось 100 м нижче впадіння р. Фоса;

понаднормовий вміст нітритів у Панському ставку і р. Фоса.

Вміст забруднюючих речовин у пробі води, відібраної в р. Рось (с. Борщагівка, на кордоні Вінницької та Київської областей) не перевищує нормативних значень; вміст розчиненого кисню задовільний і становить 5,19 мг / дм3.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на ДСНС повідомляло, що небезпеки для питного водопостачання міст, здійснюють водопостачання з річки Рось, в яку через ДТП у Вінницькій області потрапили 747 літрів хімікатів, немає.

Як відомо, у Вінницькій області автомобіль з хімікатами впав у річку, в результаті чого стався витік і забруднення води річки Рось. Так, 9 червня в селі Збаржевка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з'їхав у ставок, перекинувся і загорівся.