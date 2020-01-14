Обнародованы детали торговой сделки между США и Китая

Коллаж РБК-Украина

Соглашение предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке товаров США на 80 млн долларов

Соглашение о первой фазе торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке американских товаров на сумму 80 млрд долларов в течение двух лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.



По информации агентства, речь идет о дополнительных закупках на 50 млрд долларов в сфере энергетики и на 33 млрд долларов в сельскохозяйственной отрасли. Китай также согласился выделить 35 млрд долларов на покупки в секторе услуг Соединенных Штатов.

Напомним, 6 августа 2019 года Минфин США внесло Китай в список стран, манипулирующих валютой. В министерстве сообщили, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня.

Ранее РБК-Украина писало, что 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме.