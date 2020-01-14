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Оприлюднені деталі торгової угоди між США і Китаєм

Новини » Політика     14.01.2020 - 18:00
Оприлюднені деталі торгової угоди між США і Китаєм
Колаж РБК-Україна

Угода передбачає зобов'язання Пекіна з додаткову закупівлю товарів США на 80 млн доларів

Угода про першій фазі торговельної угоди між Сполученими Штатами та Китаєм передбачає зобов'язання Пекіна за додаткову закупівлю американських товарів на суму 80 млрд доларів протягом двох років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, мова йде про додаткові закупівлі на 50 млрд доларів у сфері енергетики і на 33 млрд доларів в сільськогосподарській галузі. Китай також погодився виділити 35 млрд доларів на покупки в секторі послуг Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 6 серпня 2019 року Мінфін США внесло Китай у список країн, що маніпулюють валютою. У міністерстві повідомили, що влада Китаю, діючи на зарубіжних валютних ринках, навмисно занижують курс юаня.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 грудня США і Китай погодили першу частину торгової угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що підпише угоду про першій фазі торгової угоди з Китаєм 15 січня в Білому домі.

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