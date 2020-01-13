США планируют исключить Китай из списка валютных манипуляторов

Фото: здание Минфина США (flickr.com)

Отчет Минфина США задерживается в связи с подготовкой подписания торгового соглашения с Китаем

Министерство финансов Соединенных Штатов планирует исключить Китай из списка валютных манипуляторов накануне подписания первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что соответствующие изменения будут внесены в будущем отчете Минфина США за полгода. При этом публикация документа задержалась в связи с подготовкой к подписанию торгового соглашения между США и Китаем.

Министерство финансов США пока официально не подтвердили эту информацию.

Напомним, 6 августа 2019 года Минфин США внесло Китай в список стран, манипулирующих валютой. В министерстве сообщили, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня.

Ранее РБК-Украина писало, что 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме.