Минфин США признал Китай валютным манипулятором

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Вашингтон намерен работать по этому вопросу с Международным валютным фондом

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло Китай в список стран, манипулирующих валютой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина США.

В министерстве сообщили, что указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня, еще в докладе для конгресса США.

"В последние дни Китай принял конкретные шаги для девальвации своей валюты, при этом сохраняя значительные валютные резервы. Контекст этих действий и неправдоподобность стабильности китайского рынка подтверждают, что цель девальвации Китаем - получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле", - говорится в заявлении.

В Минфине США подчеркнули, что подобное поведение является нарушением обязательств, которые Китай взял на себя в G20 и призвали его повысить прозрачность своих целей и операций на валютном рынке и по управлению резервами.

Вашингтон также намерен работать с Международным валютным фондом для устранения "несправедливого преимущества".

Народный банк Китая 5 августа установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. В ходе торгов курс китайской валюты снизился до минимального за последние 10 лет уровня - 7,0292 юаня за доллар.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой на фоне торговой войны стран.