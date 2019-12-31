Трамп подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп заявил, что 15 января подпишет соглашение

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января в Белом доме. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я подпишу наше широкое и всеобъемлющее соглашение о первой фазе торговой сделки с Китаем 15 января, церемония пройдет в Белом доме. Прибудут высокопоставленные представители Китая", - написал Трамп.

Трамп заявил, что позднее я отправится в Пекин на переговоры по второй фазе.

Ранее Трамп заявил, что он и президент Китая Си Цзиньпин проведут церемонию подписания первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем в ближайшее время.

Напомним, 13 декабря США и Китай согласовали первую часть торговой сделки. Вашингтон и Пекин договорились по первой части торговой сделки, которая включает реформы экономического и торгового режима Китая в областях интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг.

В Белом доме заявили, что ожидают подписание первой фазы торговой сделки с Китаем в первую неделю января 2020 года. Также в США отметили, что в скором времени приступят к обсуждению "второй фазы" торгового соглашения.