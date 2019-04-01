Обнародованы данные 65% протоколов

Результаты выборов 2019 по состоянию на 10:57 показывают растущий отрыв Владимира Зеленского от действующего президента Петра Порошенко. Соответствующие данные обнародованы на табло Центризбиркома через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По данным подсчета 65,13% протоколов, Зеленский набирает 30,41% голосов. Далее идут Петр Порошенко (16,29%) и Юлия Тимошенко (13,10%). Юрий Бойко набирает 11,59% голосов, Анатолий Гриценко - 7,05%.

Отметим, по результатам подсчетов, на данный момент Зеленский лидирует практически во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Луганской и Донецкой областей.

В то же время по результатам подсчетов, на данный момент Порошенко лидирует в трех областях: Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской. Кроме того, за него проголосовало большинство избирателей на заграничном округе.

После закрытия участков накануне все экзит-полы показали безусловное лидерство Владимира Зеленского. По данным опросов в день выборов, кандидат уверенно закрепился на первом месте с результатом в районе 30% голосов.