Порошенко на выборах 2019: результаты голосования за кандидата

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко входит в тройку лидеров президентской гонки на выборах 2019

Петр Порошенко является одним из претендентов на победу на выборах 2019. Подробнее о результатах голосования - в материале РБК-Украина.

Порошенко заявил о своем намерении баллотироваться в конце января текущего года и одним из последних подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты. При этом, действующий глава государства не сомневается в своей победе. В частности, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале он, комментируя свои шансы победить на выборах, отметил, что по итогам голосования будут "замечательные результаты".

Рейтинг Порошенко

По состоянию на начало октября Порошенко разделял третью позицию в социологических рейтингах вместе с лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко, которых поддерживали 7% потенциальных избирателей. В ноябре Порошенко также занимал третье место в рейтинге, уступая лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому, позже Порошенко и Зеленский выровняли позиции и разделили второе место с поддержкой по 8%.

В ноябре-декабре глава государства опять опустился на третье место в рейтинге, а уже в январе вернулся на вторую строчку рейтинга. В частности, по данным исследования трех социологических компаний (КМИС, Socis, Центр Разумкова) Порошенко готовы были подержать 16,4% опрошенных. На первом месте был Зеленский с поддержкой в 23%. Затем Порошенко опять опускался на третье место. По данным февральских опросов, Порошенко занимал второе место в рейтинге, уступая Зеленскому.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5-19 марта текущего года, действующий президент Петр Порошенко занимает третье место в рейтине, за него готовы проголосовать 17,4% респондентов, тогда как за Зеленского - 24,9%, за Тимошенко - 18,8%. При этом, 20,8% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко, в победу Тимошенко верят 18,6% респондентов, в победу Зеленского - 19,5%.

Вместе с тем, по данным опроса КМИС, проведенного 14-22 марта, Порошенко занимает второе место в рейтинге кандидатов. За действующего президента готовы проголосовать 17,1% респондентов. Порошенко уступает первое место Зеленскому, которого готовы поддержать 32,1% респондентов.

Программа Порошенко

В своей предвыборной программе Петр Порошенко отметил, что за следующие пять лет Украина должна стать одним из пяти новых глобальных лидеров ІТ-сектора, занять лидирующие позиции в аграрном секторе на уровне Европы, стать региональным лидером индустриального развития, транспортным хабом Восточной Европы. Кроме того, по словам Порошенко, Украина должна стать одной из десяти наиболее посещаемых стран Европы. Благодаря этому, по его мнению, удастся преодолеть бедность в Украине и на реализации этого плана действий он планирует сосредоточиться.

Указанные стратегические приоритеты, как считает Порошенко, дадут толчок экономике Украины, что позволит привлечь миллиарды долларов инвестиций и создать дополнительные рабочие места.

Кроме того, Порошенко называет вступление в Европейский союз и НАТО миссией Украины и в 2023 году, по его словам, Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз и начнет выполнять план действий по членству в Североатлантическом альянсе.