Оприлюднено рішення КСУ про зміни до Конституції в частині курсу на ЄС і НАТО

Фото: КСУ (РБК-Україна)

На даний момент рішення суду вже передано в Раду

Конституційний суд України сьогодні, 22 листопада 2018 року, оприлюднив рішення про внесення змін до Конституції в частині закріплення курсу України в НАТО і Євросоюз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Так, Велика палата Конституційного суду України на закритій частині пленарного засідання розглянула справу за конституційним зверненням Верховної ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№ 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

"Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037)", - йдеться у тексті рішення КСУ.

Як наголошується, рішення КСУ є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

"Російська збройна агресія спричинила докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України, що обумовлює необхідність пошуку нових механізмів гарантування національної безпеки України та чіткого закріплення в Основному Законі держави незворотності цивілізаційного вибору України, уособленням якого є європейська та євроатлантична інтеграція України", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Також зазначається, Україна має достатні політико-правові передумови для повного інтегрування до ЄС та НАТО.

"Закріплення на конституційному рівні правової визначеності курсу України на членство в ЄС і НАТО мобілізуватиме українське суспільство і українську владу та сприятиме реформам, спрямованим на досягнення критеріїв повноправного членства в ЄС і НАТО", - йдеться у тексті пояснювальної записки.

Нагадаємо, звернення ВР щодо закону про євроатлантичні зміни до Конституції надійшло до КСУ 28 вересня 2018 року. До цього президент України Петро Порошенко підкреслив важливість якнайшвидшого розгляду конституційних змін щодо закріплення євроатлантичного курсу України.

Також глава держави зазначав, що одразу після рішення КСУ нардепи розглянуть президентську ініціативу щодо включення до Конституції мети політики України - членства в НАТО та членства в ЄС. Порошенко висловив сподівання, що Рада дасть більше 312 голосів і змінить Конституцію.