Обнародовано повестку дня внеочередного заседания Рады

В Верховной раде обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания 17 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Рады.

Сообщается, что на обсуждение будет вынесен ряд законопроектов, вопросы Кабинета министров, а также деятельность силовых органов.

Таким образом, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих вопросов:

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения;

проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета;

проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

проект постановления о некоторых вопросах организации работы Верховной рады Украины на период действия карантина в Украине;

проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва.

Напомним, во вторник, 17 марта, в 8 утра состоится внеочередное заседание Верховной рады.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса график работы парламента изменится: до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах. Пленарных заседаний не будет.