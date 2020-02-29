Обнародовано повестку дня внеочередного заседания Рады

Ранее президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание парламента на 4 марта
В Верховной раде обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания 4 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламент.
Сообщается, что на обсуждение будет вынесен ряд законопроектов, вопросы Кабинета министров, а также деятельность силовых органов.
"В субботу, 29 февраля, президент Украины обратился в Верховную раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва, которое созывается в соответствии с распоряжением председателя Верховной рады", - говорится в сообщении.
По информации аппарата Рады, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих вопросов:
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта, в повестке дня вопросы Кабмина и отчет правоохранителей.
В Офисе президента сообщили, что президент обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.