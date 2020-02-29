Обнародовано повестку дня внеочередного заседания Рады

В Верховной раде обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания 4 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламент.

Сообщается, что на обсуждение будет вынесен ряд законопроектов, вопросы Кабинета министров, а также деятельность силовых органов.

"В субботу, 29 февраля, президент Украины обратился в Верховную раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва, которое созывается в соответствии с распоряжением председателя Верховной рады", - говорится в сообщении.

По информации аппарата Рады, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих вопросов:

Проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (реестр. № 3003П);

Проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (реестр. № 3015П);

Проект закона о ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (реестр. № 0025);

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О предотвращении коррупции" (второе чтение) (реестр. № 2500Д);

О Кабинете министров Украины;

О деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта, в повестке дня вопросы Кабмина и отчет правоохранителей.

В Офисе президента сообщили, что президент обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.