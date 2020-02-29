Оприлюднено порядок денний позачергового засідання Ради

Раніше президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання парламенту на 4 березня
У Верховній раді оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання 4 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Ради.
Повідомляється, що на обговорення буде винесено ряд законопроектів, питання Кабінету міністрів, а також діяльність силових органів.
"У суботу, 29 лютого, президент України звернувся до Верховної ради України про включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев'ятого скликання, яке скликається відповідно до розпорядження голови Верховної ради", - йдеться в повідомленні.
За інформацією апарату Ради, на позачерговому засіданні заплановано розгляд наступних питань:
Президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня, в порядку денному питання Кабміну і звіт правоохоронців.
В Офісі президента повідомили, що президент звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання про розгляд кількох проектів законів і Кабінету міністрів України. Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.