Обнародован список бизнесменов, выделивших больше всего денег на противодействие агрессии РФ

Отмечается, что в перечень вошли предприниматели, которые потратили более $2 млн, в частности: Ринат Ахметов, Геннадий Буткевич, Александр и Галина Гереги, Юрий Косюк и другие.

Седьмую позицию в списке также заняли руководящие партнеры Techiia holding Олег Крот и Юрий Лабезников. На момент подготовки публикации они потратили $7,9 млн на помощь Украине. Впоследствии вместе с ОО "Фундация Течия" они привлекли дополнительные средства у доноров и уже приобрели гуманитарной помощи на сумму $12,5 млн, отмечают в фонде.

Холдинг Techiia специализируется на киберспорте и IT-решениях и сервисах. Война заставила нарастить экспертизу в тепловизорах, дронах, касках, бронежилетах и рациям.

Напомним, ранее сообщалось, что общественная организация Techiia Foundation приобрела и передала для ВСУ и теробороны большую партию специализированного военного снаряжения - 350 раций и 150 тепловизоров.