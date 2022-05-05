UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обнародован список бизнесменов, выделивших больше всего денег на противодействие агрессии РФ

Фото: обнародован список бизнесменов, выделивших больше всего денег на противодействие агрессии России (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В Украине составили список самых богатых украинцев, которые выделили больше всего денег на противодействие агрессии России и поддержку соотечественников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes в Украине.

Отмечается, что в перечень вошли предприниматели, которые потратили более $2 млн, в частности: Ринат Ахметов, Геннадий Буткевич, Александр и Галина Гереги, Юрий Косюк и другие.

Седьмую позицию в списке также заняли руководящие партнеры Techiia holding Олег Крот и Юрий Лабезников. На момент подготовки публикации они потратили $7,9 млн на помощь Украине. Впоследствии вместе с ОО "Фундация Течия" они привлекли дополнительные средства у доноров и уже приобрели гуманитарной помощи на сумму $12,5 млн, отмечают в фонде.

Холдинг Techiia специализируется на киберспорте и IT-решениях и сервисах. Война заставила нарастить экспертизу в тепловизорах, дронах, касках, бронежилетах и рациям.

Напомним, ранее сообщалось, что общественная организация Techiia Foundation приобрела и передала для ВСУ и теробороны большую партию специализированного военного снаряжения - 350 раций и 150 тепловизоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнесВторжение России в Украину