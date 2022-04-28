ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонд Techiia Foundation передал бойцам крупную партию военного снаряжения

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 09:58
Фонд Techiia Foundation передал бойцам крупную партию военного снаряжения Фото: Фонд Techiia Foundation передал бойцам крупную партию военного снаряжения (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Общественная организация Techiia Foundation, которая занимается помощью украинским защитникам, приобрела и передала крупную партию специализированного военного снаряжения в виде 350 раций и 150 тепловизоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтера Александра Карпюка в Facebook.

По его словам, суммарная стоимость партии достигала около двух миллионов долларов, однако руководитель фонда Олег Крот сразу оплатил необходимую продукцию.

"Допы в виде коллиматоров с функцией ночного видения и кронштейны. Сотня приборов ночного видения PVS-14 и PVS-31 3 ЭОП зашли в Украину и были розданы по подразделениям.... Сейчас по тылам противника ходят люди, которые ночью видят очень, очень хорошо. И делают кому-то очень, очень плохо", - отметил он.

Волонтер поблагодарил Кроту за оперативную помощь и отметил, что вопросы военной оптики стоял остро с первых дней войны.

В свою очередь, помощь от Techiia Foundation получили также Харьковщина и Днепропетровщина. В частности, в Харьковскую область днями ранее прибыли 500 бронежилетов и 500 касок.

"Не стоит лишний раз напоминать, насколько защитное снаряжение сегодня необходимо как на передовой линии обороны, так и службам городов, которые работают под обстрелами", - подчеркнул председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, который также поблагодарил фонд за помощь.

Днепропетровская область получила партию генераторов, касок и бронежилетов, о чем сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Фонд Techiia Foundation передал бойцам крупную партию военного снаряжения

"Спасибо Techiia Foundation и ее руководителю Олегу Кроту. Вместе мы сила! Продолжаем работать на победу", - добавил Резниченко.

Напомним, ранее ГО Techiia Foundation прислала очередную партию необходимой помощи пограничникам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Гуманитарная помощь
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги