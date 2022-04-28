Фонд Techiia Foundation передал бойцам крупную партию военного снаряжения

Общественная организация Techiia Foundation, которая занимается помощью украинским защитникам, приобрела и передала крупную партию специализированного военного снаряжения в виде 350 раций и 150 тепловизоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтера Александра Карпюка в Facebook .

По его словам, суммарная стоимость партии достигала около двух миллионов долларов, однако руководитель фонда Олег Крот сразу оплатил необходимую продукцию.

"Допы в виде коллиматоров с функцией ночного видения и кронштейны. Сотня приборов ночного видения PVS-14 и PVS-31 3 ЭОП зашли в Украину и были розданы по подразделениям.... Сейчас по тылам противника ходят люди, которые ночью видят очень, очень хорошо. И делают кому-то очень, очень плохо", - отметил он.

Волонтер поблагодарил Кроту за оперативную помощь и отметил, что вопросы военной оптики стоял остро с первых дней войны.

В свою очередь, помощь от Techiia Foundation получили также Харьковщина и Днепропетровщина. В частности, в Харьковскую область днями ранее прибыли 500 бронежилетов и 500 касок.

"Не стоит лишний раз напоминать, насколько защитное снаряжение сегодня необходимо как на передовой линии обороны, так и службам городов, которые работают под обстрелами", - подчеркнул председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, который также поблагодарил фонд за помощь.

Днепропетровская область получила партию генераторов, касок и бронежилетов, о чем сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Спасибо Techiia Foundation и ее руководителю Олегу Кроту. Вместе мы сила! Продолжаем работать на победу", - добавил Резниченко.

Напомним, ранее ГО Techiia Foundation прислала очередную партию необходимой помощи пограничникам.