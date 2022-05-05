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Оприлюднено список бізнесменів, які виділили найбільше грошей на протидію агресії РФ

Фото: оприлюднено список бізнесменів, які виділили найбільше грошей на протидію агресії Росії (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В Україні склали список найбагатших українців, які виділили найбільше грошей на протидію агресії Росії та підтримку співвітчизників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes в Україні.

Зазначається, що до переліку увійшли підприємці, які витратили понад $2 млн, зокрема: Рінат Ахметов, Геннадій Буткевич, Олександр і Галина Гереги, Юрій Косюк та інші.

Сьому позицію у списку також зайняли керівні партнери Techiia holding Олег Крот та Юрий Лабезніков. На момент підготовки публікації вони витратили $7,9 млн на допомогу Україні. Згодом разом з ГО "Фундація Течія" вони залучили додаткові кошти в донорів та вже придбали гуманітарної допомоги на суму $12,5 млн, зазначають у фонді.

Холдинг Techiia спеціалізується на кіберспорті та IT-рішеннях та сервісах. Війна змусила наростити експертизу в тепловізорах, дронах, касках, бронежилетах та раціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадська організація Techiia Foundation придбала та передала для ЗСУ та тероборони велику партію спеціалізованого військового спорядження - 350 рацій та 150 тепловізорів.

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