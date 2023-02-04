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Обміняти лампи розжарювання на LED-лампи з наступного тижня можна буде і в райцентрах

Фото: українці менш ніж за тиждень обміняли мільйон лампочок розжарювання на LED-лампи  (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Жителі обласних центрів вже обміняли мільйон ламп розжарювання на LED-лампи. З наступного тижня обмін буде доступний у відділеннях "Укрпошти" в районних центрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".

Як зазначається в повідомленні, програма стартувала 31 січня в обласних центрах та великих містах, куди були доставлені перші 4 млн ламп. Так, кияни за тиждень обміняли 62 тисяч ламп, харків’яни - 80 тисяч, дніпряни - 88 тисяч, львів’яни - 69 тисяч.

"Районним центрам приготуватися: з наступного тижня обміняти лампи можна буде у відділеннях "Укрпошти" в усіх містах, а не лише в обласних центрах" - прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

До кінця лютого, завдяки пересувним відділенням "Укрпошти", лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні. Таким чином, на першому етапі громадяни України вже в найближчі місяць-півтора зможуть обміняти до 20 млн ламп.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (56%) планують скористатися можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на більш економічні LED-лампи. Водночас 4,5% не стали б замінювати навіть безкоштовно, 7% не визначилися.

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