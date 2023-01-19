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Більшість українців планують обміняти лампи розжарювання на економні

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Україна, Четвер 19 січня 2023 08:58
Більшість українців планують обміняти лампи розжарювання на економні Фото: половина українців можуть піти на "Укрпошту" міняти лампочки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (56%) планують скористатися можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на більш економічні LED-лампи. Водночас 4,5% не стали б замінювати навіть безкоштовно, 7% не визначилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Крім того, 32% респондентів відповіли, що у них в помешканні немає ламп розжарювання.

Більшість українців планують обміняти лампи розжарювання на економні

Чим вищий рівень добробуту респондентів, тим частіше вони відповідають, що у них в помешканні немає ламп розжарювання (частка таких зростає від 21,5% серед тих, хто відповідає, що їх родина "ледве зводить кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти", до 55% серед тих, хто відповів, що "живе забезпечено").

Відповідно, саме серед представників низькозабезпечених груп найбільше тих, хто висловлює готовність скористатися можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на LED-лампи (62% серед тих, кому грошей не вистачає навіть на необхідні продукти, 63% серед тих, хто відповів, що грошей вистачає лише на продукти та на придбання необхідних недорогих речей), тоді як серед тих, хто живе забезпечено - 36%).

Опитування проведене Центром Разумкова з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року серед 2017 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, безкоштовно обміняти 5 ламп розжарювання на світлодіодні можна протягом року на "Укрпошті".

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