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Обменять лампы накаливания на LED-лампы со следующей недели можно будет и в райцентрах

Фото: украинцы менее чем за неделю обменяли миллион лампочек накаливания на LED-лампы (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Жители областных центров уже обменяли миллион ламп накаливания на LED-лампы. Со следующей недели обмен будет доступен в отделениях "Укрпочты" в районных центрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Как отмечается в сообщении, программа стартовала 31 января в областных центрах и крупных городах, куда были доставлены первые 4 млн ламп. Так, киевляне за неделю обменяли162 тысяч ламп, харьковчане - 80 тысяч, днепряне – 88 тысяч, львовяне - 69 тысяч.

"Районным центрам приготовиться: со следующей недели обменять лампы можно будет в отделениях "Укрпочты" во всех городах, а не только в областных центрах", - прокомментировал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

До конца февраля, благодаря передвижным отделениям "Укрпочты", лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране. Таким образом, на первом этапе граждане Украины уже в ближайшие месяц-полтора смогут обменять до 20 млн ламп.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (56%) планируют воспользоваться возможностью бесплатно заменить лампы накаливания на более экономные LED-лампы. В то же время, 4,5% не стали бы заменять даже бесплатно, 7% не определились.

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