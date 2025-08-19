Без обміну територій та 100 млрд для США за гарантії. FT дізналося про умови України для переговорів

Україна пообіцяє купити американську зброю на суму 100 млрд доларів, що фінансується Європою. Українська сторона пропонує угоду, щоб отримати гарантії безпеки від США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання ознайомилося з пропозиціями та умовами України, які були представлені в Білому домі на переговорах.
Згідно з документом, Україна пообіцяє купити американську зброю на суму 100 млрд доларів, фінансовану Європою, в рамках угоди для отримання гарантій безпеки від США.
Також Україна та США можуть укласти угоду на 50 млрд доларів щодо виробництва дронів з українськими компаніями.
У документі не зазначено, яку саме зброю йдеться. Але відомо, що Україна висловила бажання купити щонайменше 10 систем ППО Patriot, а також інші ракети та обладнання. У документі не уточнюється, яка частина угоди щодо безпілотників буде закупівлею чи інвестиціями.
За даними FT, згідно з документом:
Як відомо, минулого тижня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели переговори на Алясці.
За даними західних ЗМІ, Путін висунув низку вимог для припинення війни. Серед них - виведення українських військ з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання РФ заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях. Також диктатор хоче скасувати частину санкцій, нейтралітету України і офіційного статусу для російської мови і РПЦ.
Раніше Трамп заявив, що мирна угода між РФ та Україною може включати деякий обмін територіями. Проте президент України Володимир Зеленський відкинув будь-які територіальні поступки.
Як зазначав Трамп, 18 серпня він мав обговорити обмін територіями з Зеленськими та лідерами Європи під час зустрічі у Білому домі.
Більше про зустріч Зеленського, Трампа і європейських лідерів - у матеріалі РБК-Україна.