Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

Без обміну територій та 100 млрд для США за гарантії. FT дізналося про умови України для переговорів

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна пообіцяє купити американську зброю на суму 100 млрд доларів, що фінансується Європою. Українська сторона пропонує угоду, щоб отримати гарантії безпеки від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання ознайомилося з пропозиціями та умовами України, які були представлені в Білому домі на переговорах.

Згідно з документом, Україна пообіцяє купити американську зброю на суму 100 млрд доларів, фінансовану Європою, в рамках угоди для отримання гарантій безпеки від США. 

Також Україна та США можуть укласти угоду на 50 млрд доларів щодо виробництва дронів з українськими компаніями.

У документі не зазначено, яку саме зброю йдеться. Але відомо, що Україна висловила бажання купити щонайменше 10 систем ППО Patriot, а також інші ракети та обладнання. У документі не уточнюється, яка частина угоди щодо безпілотників буде закупівлею чи інвестиціями.

За даними FT, згідно з документом:

  • Україна не погодиться на жодну угоду, включаючи територіальні поступки Росії, і наполягає на припиненні вогню.
  • Україна відхиляє пропозицію РФ заморозити решту лінії фронту, якщо українські війська вийдуть з частково окупованих Донецької та Луганської областей. Зазначається, що це створить "плацдарм для подальшого та швидкого просування російських військ до міста Дніпро".
  • Українська сторона наполягає на повній компенсації від Росії збитків, які потенційно можуть бути оплачені з 300 млрд доларів російських суверенних активів, заморожених у західних країнах.
  • Будь-яке послаблення санкцій має бути лише за умови, що Росія дотримуватиметься майбутньої мирної угоди та "гратиме чесну гру".

Переговори щодо припинення війни

Як відомо, минулого тижня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели переговори на Алясці.

За даними західних ЗМІ, Путін висунув низку вимог для припинення війни. Серед них - виведення українських військ з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання РФ заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях. Також диктатор хоче скасувати частину санкцій, нейтралітету України і офіційного статусу для російської мови і РПЦ.

Раніше Трамп заявив, що мирна угода між РФ та Україною може включати деякий обмін територіями. Проте президент України Володимир Зеленський відкинув будь-які територіальні поступки.

Як зазначав Трамп, 18 серпня він мав обговорити обмін територіями з Зеленськими та лідерами Європи під час зустрічі у Білому домі.

Більше про зустріч Зеленського, Трампа і європейських лідерів - у матеріалі РБК-Україна.

Мирні переговориВолодимир ЗеленськийДональд ТрампВійна в Україні