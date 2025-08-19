Без обмена территорий и 100 млрд для США за гарантии. FT узнало условия Украины для переговоров

Издание ознакомилось с предложениями и условиями Украины, которые были представлены в Белом доме на переговорах.

Согласно документу, Украина пообещает купить американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой, в рамках соглашения для получения гарантий безопасности от США.

Также Украина и США могут заключить соглашение на 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями.

В документе не указано, о каком именно оружии идет речь. Но известно, что Украина выразила желание купить не менее 10 систем ПВО Patriot, а также другие ракеты и оборудование. В документе не уточняется, какая часть сделки по беспилотникам будет закупкой или инвестициями.

По данным FT, согласно документу: