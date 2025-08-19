RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Без обмена территорий и 100 млрд для США за гарантии. FT узнало условия Украины для переговоров

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина пообещает купить американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой. Украинская сторона предлагает сделку, чтобы получить гарантии безопасности от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание ознакомилось с предложениями и условиями Украины, которые были представлены в Белом доме на переговорах.

Согласно документу, Украина пообещает купить американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой, в рамках соглашения для получения гарантий безопасности от США.

Также Украина и США могут заключить соглашение на 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями.

В документе не указано, о каком именно оружии идет речь. Но известно, что Украина выразила желание купить не менее 10 систем ПВО Patriot, а также другие ракеты и оборудование. В документе не уточняется, какая часть сделки по беспилотникам будет закупкой или инвестициями.

По данным FT, согласно документу:

  • Украина не согласится ни на одно соглашение, включая территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня.
  • Украина отклоняет предложение РФ заморозить остальную линию фронта, если украинские войска выйдут из частично оккупированных Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что это создаст "плацдарм для дальнейшего и быстрого продвижения российских войск к городу Днепр".
  • Украинская сторона настаивает на полной компенсации от России убытков, которые потенциально могут быть оплачены из 300 млрд долларов российских суверенных активов, замороженных в западных странах.
  • Любое ослабление санкций должно быть только при условии, что Россия будет придерживаться будущего мирного соглашения и "играть честную игру".

 

Переговоры о прекращении войны

Как известно, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры на Аляске.

По данным западных СМИ, Путин выдвинул ряд требований для прекращения войны. Среди них - вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей в обмен на обязательства РФ заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Также диктатор хочет отменить часть санкций, нейтралитета Украины и официального статуса для русского языка и РПЦ.

Ранее Трамп заявил, что мирное соглашение между РФ и Украиной может включать некоторый обмен территориями. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг любые территориальные уступки.

Как отмечал Трамп, 18 августа он должен был обсудить обмен территориями с Зеленскими и лидерами Европы во время встречи в Белом доме.

Больше о встрече Зеленского, Трампа и европейских лидеров - в материале РБК-Украина.

Мирные переговорыВладимир ЗеленскийДональд ТрампВойна в Украине